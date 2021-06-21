Пожилая женщина пострадала в тройном ДТП в Колпашево
21 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Накануне, 20 июля, в Колпашево столкнулись Nissan Note, ВАЗ-2115 и Toyota Platz, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.
Инцидент произошел около 23.20 на пересечении улиц Льва Толстого и Кирова. По предварительным данным, 56-летний водитель Nissan при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество ВАЗу. В результате столкновения отечественный автомобиль отбросило на стоящую рядом иномарку.
В ДТП пострадали водитель Nissan и 71-летняя женщина-пассажир ВАза.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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