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Пожилая женщина пострадала в тройном ДТП в Колпашево

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Накануне, 20 июля, в Колпашево столкнулись Nissan Note, ВАЗ-2115 и Toyota Platz, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 23.20 на пересечении улиц Льва Толстого и Кирова. По предварительным данным, 56-летний водитель Nissan при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество ВАЗу. В результате столкновения отечественный автомобиль отбросило на стоящую рядом иномарку.

В ДТП пострадали водитель Nissan и 71-летняя женщина-пассажир ВАза.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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