Более 40% жителей Томской области прошли вакцинацию от COVID-19

20 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

Вакцину от COVID-19 поставили 42% жителей Томской области — 215 309 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Среди вакцинированных 140 457 человек привились первым и вторым компонентом вакцины. При этом 75 481 из привитых — граждане старше 60 лет.

В сообщении отмечается, что в выходные в регион поступила крупная партия в 17 400 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Она распределена в медицинские организации Томска и муниципалитетов области. 2 000 доз направлены в Северск.

За весь период прививочной кампании в регион поступило 251 959 доз вакцины (231 709 — «Гам-КОВИД-Вак», 18 450 — «ЭпиВакКорона», 1 800 — «КовиВак»).

Сделать бесплатную прививку от СOVID-19 могут все жители Томской области старше 18 лет, не имеющие на момент вакцинации симптомов ОРВИ и противопоказаний. Оставить заявку можно одним из следующих способов: через региональный сайт covidtomsk.ru, портал госуслуг, по единому номеру телефона 122 (набрав после ответа системы в тоновом режиме 8), по телефону горячей линии департамента здравоохранения Томской области 8 (3822) 516-616 или через регистратуру поликлиники. В порядке живой очереди, без предварительной записи, прививку можно сделать в мобильных и временных пунктах вакцинации Томска.

Напомним, в Томске заработал мобильный пункт вакцинации от COVID-19 около торгового центра «Манеж» на ул. Беринга, 10. Всего в Томске работают 55 пунктов вакцинации, из которых 47 на базе поликлиник и больниц, семь мобильных и один стационарный пункты вакцинации. Узнать о графике их работы можно здесь.

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