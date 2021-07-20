В Томске открылся еще один мобильный пункт вакцинации

20 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томске заработал мобильный пункт вакцинации от COVID-19 около торгового центра «Манеж» на ул. Беринга, 10, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Поставить прививку здесь можно с 10.00 до 19.00. Мобильный пункт вакцинации у ТЦ «Манеж» будет работать до 1 сентября. Вакцинацию проводят мобильные бригады медико-санитарной части № 2. Завершить вакцинацию томичи смогут в этом же пункте до 22 сентября.

Всего в Томске работают 55 пунктов вакцинации, из которых 47 на базе поликлиник и больниц, семь мобильных и один стационарный пункты вакцинации.

Мобильные пункты вакцинации продолжают работать в МФЦ «Мои документы» (пр. Фрунзе, 103д и ул. Пушкина, 63/5). Здесь с понедельника по пятницу до 30 июля желающие могут привиться первым компонентом, до 20 августа — вторым. Время работы пунктов — с 9 до 19 часов.

Ежедневно с 9 до 16 часов до 30 июля поставить прививку можно в пункте вакцинации в здании Октябрьского рынка по Иркутскому тракту, 61, строение 6. Второй компонент здесь поставят спустя три недели, начиная с 6 августа.

До 1 сентября будет работать пункт вакцинации в корпусе областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина по ул. Карла Маркса, 14. Каждый желающий сможет поставить здесь прививку в будние дни с 10 до 20 часов, в субботу — с 10 до 15 часов. Вакцинация вторым компонентом будет проводиться до 22 сентября.

В выходные дни, 24 и 25 июля, с 10 до 16 часов привиться первым компонентом вакцины можно в пункте вакцинации на базе общеврачебной практики медсанчасти «Строитель» (пр. Фрунзе, 116). В этом же пункте поставившие первый компонент смогут завершить иммунизацию спустя три недели: 14 и 15 августа соответственно.

Также 24 и 25 июля в мобильном пункте вакцинации возле ТЦ «Изумрудный город» пройти второй этап вакцинации смогут томичи, которые поставили в этом пункте первый компонент 3 и 4 июля.

Продолжает работать стационарный пункт медсанчасти № 2 (Иркутский тракт, 156). Здесь любой желающий сможет привиться ежедневно с 10 до 18 часов.

С начала работы в мобильных и стационарном пунктах вакцинации привились 23 тысячи человек, из которых 16 тысяч — в стационарном и 7 тысяч — в мобильных пунктах вакцинации.

Перед вакцинацией проводится обязательный осмотр врачом-терапевтом, при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов вакцинации в Томске можно здесь.

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