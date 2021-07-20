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Росавиация выдала разрешение на полеты из Томска в Ираклион и Наманган

Путешествия, Томские новости, минтранс закон министерство Росавиация выдала разрешение на полеты из Томска в Ираклион и Наманган

Росавиация выдала несколько десятков допусков на полеты за рубеж. В список попали и два направления с вылетом из Томска, следует из приказа Минтранспорта.

Всего регулятор одобрил более 330 заявок от авиакомпаний. В списке есть аэропорты Испании, Мексики, Туниса, Греции, Узбекистана и Швейцарии и других городов мира.

Так, авиакомпаниям «Икар» и «Северный ветер» получили разрешение на полеты по направлению Томск — Ираклион (Греция). «Уральским авиалиниям» одобрили направление Томск — Наманган (Узбекистан). Отметим, наличие разрешения не означает запуски авиарейсов на следующий день. Авиакомпании скорее получают допуски на перспективу, рассчитывая, что оперштаб правительства России увеличит выбор разрешенных направлений.

Между тем еще пять маршрутов с вылетом из аэропорта «Богашево» не получили допуска Минтранспорта. В частности, авиакомпании «Азур Эйр» не одобрили полеты из Томска в Шарм-Эль-Шейх и Хургаду. «Северному ветру» отказали в разрешении на авиарейсы Томск — Куляб, Томск — Худжанд, Томск — Душанбе.

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