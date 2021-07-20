Зеленая тема. Аллеи «Томскнефтехима» похорошеют этим летом

20 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Денис Титов

Уже второй месяц на глазах сотрудников «Томскнефтехима» меняется и хорошеет территория предприятия. Для преображения аллей и газонов руководство завода пригласило специалиста по озеленению Галину Романюк.

Галина окончила Биологический института ТГУ, биолого-почвенный факультет. Занимается озеленением более 15 лет. Работала с крупными предприятиями и организациями региона, такими как НИИ Кардиология, Дом приема администрации Томской области и другие. Шаг к сотрудничеству сознательный: чтобы это было не просто «наведение марафета», но системная работа по озеленению территории.

— Сотрудничество с промышленными предприятиями — всегда интересная профессиональная задача. И для меня как для эколога особенно важная и ценная, — признается биолог и куратор работ по озеленению территории томских предприятий СИБУРа Галина Романюк. — Я не очень люблю заниматься картинками из журналов. Могу, умею, но не люблю. Под «картинками» имею ввиду обустройство частных приусадебных участков. Там все делается в интересах человека: чтобы было красиво, модно, нарядно. Совсем другое дело, когда занимаешься озеленением территории промышленного предприятия. Здесь процесс идет уже «в интересах» природы и окружающей среды. Особенно когда дело касается таких ответственных компаний как СИБУР, реализующих экологические программы.

Первый большой проект, который реализуется в рамках сотрудничества: приведение в порядок уже имеющихся зеленых насаждений. Фронт работы внушительный — около тысячи квадратных метров аллей с кустарниками и деревьями. А это более 300 елей, больше 200 берез, около 150 яблонь, разные виды ив, включая редко представленные в озеленении сорта — ива серебристая и ива ломкая, а также мелколистный вяз. Все они — посадки 1974 года, когда проходило массовое озеленение территории завода.

— Выбор саженцев понятен и объясним. Каждая ель и сосна вырабатывает за 24 часа суточную норму кислорода, необходимую человеку. Яблоня ягодная (дичка) — типичный и излюбленный для Сибири вариант. Она живет около 100 лет, красиво цветет, дарит эстетическое удовольствие, а зимой является прекрасной кормовой базой для птиц, — поясняет Галина Романюк. — Другое дело, что основной массе деревьев более 60 лет. Они, конечно, нуждаются в грамотном и деликатном уходе.

Первоочередная задача — формирование крон деревьев: штамбирование, санитарная обрезка (удаление сломанных, слабых веток) деревьев.

— Штамбирование проводится не только для красоты и ухоженного вида аллеи. В частности, формирование кроны плодовых деревьев улучшает освещаемость и вентиляцию. А еще сводит к минимуму вероятность возникновения заболеваний и снижает риск «атаки» вредителями. Кроме того, сформированное таким образом дерево становится более устойчивым, — комментирует Галина Романюк.

Для обрезки крон деревьев используется профессиональное садовое оборудование. Одна из важных задач после обрезки — это подкормка деревьев. Она проводится методом шурфования. Корни растений выходят далеко за пределы проекции кроны. Главная их масса находится на глубине примерно 40 сантиметров. Садовым буром делается шурф, куда вносятся удобрения. Это позволяет со 100%-й гарантией подпитать корневую систему.

Второй большой проект, которым занимается Галина Романюк — озеленение территории новых локальных очистных сооружений, которые совсем скоро появятся на «Томскнефтехиме». Здесь тоже не обходится без определенных тонкостей.

— Во-первых, мы имеем дело не с плодородной почвой, а с почвой техногенного происхождения. Если грамотно подходить к процессу, то деревья должны выбираться с учетом условий окружающей среды. В таком случае и растению будет комфортно, и реальная польза от него для экологии тоже будет, — рассказывает Галина Романюк. — Второй важный момент — назначение насаждений. Поскольку высаживаются они не для эстетических, а для вполне конкретных «утилитарных» целей, растения должны быть максимально устойчивы и неприхотливы. Чтобы за ними не нужно было ходить как за малыми детьми.

Идеальный вариант — крупномеры высотой более 2,5 метров. В случае с «Томскнефтехимом» речь идет о хвойниках. Сейчас идут конкурсные процедуры, по результатам которых определится компания, которая предоставит в Томск деревья.

Кстати, ветки деревьев, оставшиеся после обреза крон, пойдут на улучшение плодородия почв на территории ЛОСов.

— 90% успеха озеленения зависит от качества посадочного материала и грамотно проведенной процедуры его «изъятия» из природы, — отмечает Галина Романюк. — Крупномеры «приезжают» в города из лесных массивов. На «Томскнефтехиме» поселятся хвойники одного из сибирских регионов. Высаживаться деревья будут по специальной технологии, которая широко и успешно используется в России уже более 15 лет.

Выкапываются крупномеры при помощи специальной техники, которая вынимает почвенный ком с корневой системой весом примерно 1,5 тонны (для максимального сохранения корневой системы).

— Возраст необходимых нам крупномеров более 20 лет. В этом есть своя логика, — объясняет Галина Романюк. — Дело в том, что в коме остается только 25% корневой системы. После пересадки у 25-летнего дерева остается корневая система 10-летнего дерева. Понадобится три-четыре года, чтобы дерево по-настоящему прижилось на новом месте. Поэтому для успешной пересадки необходимо брать растение возрастом не меньше 20 лет. Такая вот арифметика.

Новоселы появятся на территории «Томскнефтехима» до конца этого года. Все необходимые процедуры проводятся с научным подходом и учетом жизненных циклов растений. Компания СИБУР не изменяет себе, практикуя бережный и деликатный подход к окружающей среде.

Фото: Денис Титов

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