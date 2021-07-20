В одном из райцентров Томской области опечатали пять котельных, где выявили нарушения безопасности

20 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

В селе Каргасок судебные приставы приостановили деятельность пяти котельных. Ранее инспекторы Ростехнадзора выявили здесь нарушения требований промышленной безопасности, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

В частности, в котельных был неукомплектован штат, плана по ликвидации последствий аварий не соответствовал нормативным документам, у зданий и устройств истек срок экспертизы промышленной безопасности. Учитывая нарушения, суд постановил приостановить деятельность котельных на 50 суток. Приставы опечатали входные двери.

В сообщении отмечается, что для устранения нарушений сотрудникам будет предоставлен доступ в котельные.

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