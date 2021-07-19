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Авиакомпания «СиЛА» выплатила по 100 тыс. руб. пассажирам Ан-28, жестко приземлившегося в Томской области

Происшествия, Томские новости, сила легкая авиация самолеты полеты вылеты Авиакомпания «СиЛА» выплатила по 100 тыс. руб. пассажирам Ан-28, жестко приземлившегося в Томской области

Авиакомпания «Сибирская легкая авиация» («СиЛА») перечислила компенсации пассажирам самолета Ан-28, совершившего аварийную посадку в Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на соцсети авиакомпании.

«Перечисление денежных средств осуществлено сегодня, 19 июля. Размер компенсации составил 100 тыс. рублей каждому пассажиру. Общая сумма выплат — 1,5 млн рублей», — говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что компенсации пострадавшим при авариной посадке Ан-28 выплатит также администрация Томской области. Их размер будет зависеть от тяжести травм пассажиров рейса.

16 июля у самолета Ан-28 авиакомпании «СиЛА», выполнявшего рейс Кедровый — Томск, сработал аварийный маяк над Бакчарским районом Томской области, на борту было 18 человек. Воздушное судно совершило жесткую посадку из-за остановки обоих двигателей. Все пассажиры и экипаж оказались живы. Травмы получили 11 человек, двоих госпитализировали.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

«СиЛА» возобновила полеты из томского аэропорта «Богашево».

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