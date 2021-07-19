Часть вызовов «скорой» в Томске возьмет на себя частная неотложка

В Томске в связи с увеличением вызовов к работе «скорой» будут привлечены специалисты одной из частных клиник. Они будут отрабатывать около 180 вызовов в сутки.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, в последние дни востребованность медиков в Томске по вызовам на дом значительно выросла. Ежедневно в дежурную службу станции скорой медицинской помощи поступает до 1 500 звонко, организуется 600-650 выездов, при этом примерно четверть приходится на респираторные вызовы.

«Оперативный штаб принял решение привлечь к оказанию медицинских услуг одну из частных неотложных служб. Такой способ снизить нагрузку на скорую помощь и неотложные бригады поликлиник оперштаб уже использовал во вторую волну подъема заболевания прошлой осенью, и он себя оправдал», — прокомментировала заместитель губернатора Томской области по социальной политике Алёна Левко.

Частная служба укомплектована необходимыми кадрами и уже вышла на линию. Она будет обслуживать вызовы, которые ранее передавались скорой помощью в кабинеты неотложной помощи поликлиник. Расходы по оказанию услуг возьмет на себя областной бюджет.

В пресс-службе напоминают, что в Томской области работает центр удаленного мониторинга для больных COVID-19. По телефону 8 (3822) 777-200 могут обращаться пациенты, у которых положительный тест. Если врач еще не посещал COVID-положительного пациента, операторы горячей линии помогут вызвать скорую или направят на дом специалиста из поликлиники.

Напомним, с сегодняшнего дня в Томской области введен двухнедельный запрет на проведение массовых мероприятий.

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