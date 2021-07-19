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МАК сформировал комиссию по расследованию инцидента с Ан-28 в Томской области

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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию аварийной посадки Ан-28 в Томской области.

«16.07.2021 в Бакчарском районе Томской области произошло авиационное происшествие без человеческих жертв с самолетом Ан-28 RA-28728 ООО „Сила“. По имеющейся информации, на борту находились 2 члена экипажа, 2 техника и 15 пассажиров. ВС получило значительные повреждения. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия», — сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на организацию.

Отмечается, что комиссия уже приступила к работе.

Между тем авиакомпания «Сибирская легкая авиация» («СиЛА») возобновила полеты из томского аэропорта «Богашево», следует из данных онлайн-табло аэропорта.

В 11:05 (07:05 мск) самолет авиакомпании вылетел по маршруту Томск — Абакан. Регулярный рейс выполняется на L-410. Согласно онлайн-табло, самолет вылетел с задержкой в час. В обратном направлении рейс должен прибыть в 18:40 (14:40 мск).

Напомним, в пятницу у самолета Ан-28, принадлежащего авиакомпании ООО «Сила», сработал аварийный маяк над Бакчарским районом Томской области. На борту было 19 человек. Спасатели обнаружили место аварийной посадки самолета. Все пассажиры и экипаж оказались живы. Травмы получили одиннадцать человек, двоих госпитализировали.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности).

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