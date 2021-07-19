Власти Томской и Новосибирской областей поддержали включение Васюганских болот в список ЮНЕСКО

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин направил обращение в Минприроды России и Комиссию РФ по делам ЮНЕСКО о подготовке заявки на включение Большого Васюганского болота в список Всемирного наследия. Инициативу также поддержал заместитель председателя правительства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Как сообщают в инстаграм-аккаунте васюганского заповедника, ежегодно каждое государство - сторона Конвенции ЮНЕСКО может номинировать два природных объекта, при условии, что они включены в Предварительный Список объектов кандидатов от государства. Васюганские болота (The Great Vasyugan Mire) включили в него еще в 2007 году. После создания ФГБУ «Государственный заповедник «Васюганский» стало возможным приступить к подготовке номинации с обоснованием необходимости сохранения уникального природного объекта.

«Поддержка региональных властей для нас имеет большое значение. Это первый шаг на долгом пути в ЮНЕСКО. Следующий шаг - это согласование нашей инициативы Министерством природных ресурсов и экологии России и Комиссией Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Но уже сегодня мы ставим себе цель - до сентября 2022 года успеть подготовить и предоставить необходимые документы по Васюганскому Болоту в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО» - сообщила Ольга Антошкина, директор заповедника «Васюганский».

Большое Васюганское Болото, как самая крупная болотная система северного полушария планеты (более 5.2 млн.га), включает ненарушенные территории исключительной природной красоты, и имеет большие шансы на присвоение статуса всемирного наследия ЮНЕСКО.

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