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Пилот и пассажирка госпитализированы после аварийной посадки самолета в Томской области

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В результате аварии самолет АН-28 в Томской области пострадали 11 человек. Двое из их госпитализированы, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Всех пациентов, экипаж и пассажиров самолета Ан-28 осмотрели врачи-терапевты, хирурги, травматологи, офтальмологи, нейрохирурги, неврологи и другие специалисты областной клинической больницы и больницы скорой медицинской помощи. Также с ними работали психологи управления МЧС России по Томской области. Мы оказали необходимую помощь по доставке из больницы всем, кому не потребовалась госпитализация», - прокомментировала заместитель губернатора Томской области по социальной политике Алёна Левко.

Она рассказала, что остальные пациенты, летевшие этим бортом, получили небольшие ушибы, сотрясения легкой степени. Госпитализация им не потребовалась и люди были отпущены.

Из 12-ти человек, доставленных накануне вертолетами в Томск, а затем в приемное отделение Томской областной клинической больницы, госпитализированы двое. Так, мужчина 1965 г.р. с травмой ноги госпитализирован в отделение травматологии. Девушка 2003 г.р. с сотрясением мозга госпитализирована в отделение нейрохирургии.

Еще шесть пассажиров Ан-28 в пятницу вечером были транспортированы в Томск наземным транспортом. Предварительно их осмотрели медики Бакчарской районной больницы. Медицинская помощь им не потребовалась.

Ранее сообщалось, что у самолета Ан-28, принадлежащего авиакомпании ООО «Сила», сработал аварийный маяк над Бакчарским районом Томской области. Всего на борту было, по данным МЧС, 19 человек.

Спасатели обнаружили место аварийной посадки самолета. По данным МЧС РФ и авиакомпании, пассажиры и экипаж живы.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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