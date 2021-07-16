Вертолет с пострадавшими в инциденте с АН-28 в Томской области приземлился в Корнилово

16 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

Сегодня, 16 июля, в 22.00 вертолет с пострадавшими при аварийной посадке АН-28 в Бакчарском районе приземлился на вертолетной площадке в Корнилово.

По данным регионального департамента здравоохранения, 6 пассажиров самолета, в том числе 3 детей, после осмотра медиками направились в Томск наземным транспортом. Все они находятся в удовлетворительном состоянии. Сопровождение медиков им не требуется.

Ранее сообщалось, что у самолета Ан-28, принадлежащего авиакомпании ООО «Сила», сработал аварийный маяк над Бакчарским районом Томской области. Всего на борту было, по данным МЧС, 19 человек.

Спасатели обнаружили место аварийной посадки самолета. По данным МЧС РФ и авиакомпании, пассажиры и экипаж живы.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Фото: департамент здравоохранения Томской области

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