18+
18+

Вертолет с пострадавшими в инциденте с АН-28 в Томской области приземлился в Корнилово

Происшествия, Томские новости, департамент сели вертолет прилетел Вертолет с пострадавшими в инциденте с АН-28 в Томской области приземлился в Корнилово

Сегодня, 16 июля, в 22.00 вертолет с пострадавшими при аварийной посадке АН-28 в Бакчарском районе приземлился на вертолетной площадке в Корнилово.

По данным регионального департамента здравоохранения, 6 пассажиров самолета, в том числе 3 детей, после осмотра медиками направились в Томск наземным транспортом. Все они находятся в удовлетворительном состоянии. Сопровождение медиков им не требуется.

Ранее сообщалось, что у самолета Ан-28, принадлежащего авиакомпании ООО «Сила», сработал аварийный маяк над Бакчарским районом Томской области. Всего на борту было, по данным МЧС, 19 человек.

Спасатели обнаружили место аварийной посадки самолета. По данным МЧС РФ и авиакомпании, пассажиры и экипаж живы.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Фото: департамент здравоохранения Томской области

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томский пляж на Семейкином острове заработал в техническом режиме

15 июля 2021
Томские новости

Инфекционное отделение томской горбольницы №3 вновь принимает пациентов с COVID-19

21 июня 2021
Томские новости

В июле томские путешественники отправятся в кругосветку по пути русских мореплавателей

24 июня 2021
Томские новости

За сутки в Томской области зарегистрировано более 100 случаев заболевания COVID-19

16 июля 2021
Томские новости

Телефонные мошенники обманули томичей на 1,8 млн рублей, предлагая «закрыть дело о ДТП с родственниками»

6 июля 2021
Томские новости

Рост цен на жилье в Томской области не связан с картельным сговором — УФАС

28 июня 2021
Томские новости

Росавиация требует с Томской ДСК 89 млн руб. штрафа по контракту на реконструкцию ВПП в Томске

17 июня 2021
Томские новости

Субсидии — за вакансии: томским работодателям помогут найти сотрудников

7 июля 2021
Томские новости

В Томске ограничат движение в мкр. Степановка

17 июня 2021
Комментарии для сайта Cackle