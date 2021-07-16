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Пассажиров самолета АН-28, совершившего жесткую посадку, доставят в Томск вертолетом

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Пассажиры самолета АН-28, совершившего жесткую посадку в Томской области, будут доставлены в региональный центр вертолётом. Дозаправку транспортного средства осуществят в Бакчаре, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Напомним, сегодня у самолета АН-28 авиакомпании «СиЛА» сработал аварийный маяк. На борту находились 19 человек. На поиски были направлены вертолеты Ми-8. В 18.36 удалось обнаружить место посадки самолета. Все пассажиры, включая пилотов, выжили.

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