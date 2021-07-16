Все находившиеся в пропавшем в Томской области АН-28 живы
16 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая
Все люди, находившиеся на борту самолета АН-28, пропавшего сегодня в Томской области, живы, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Напомним, сегодня у самолета АН-28 авиакомпании «СиЛА» сработал аварийный маяк. По предварительным данным, на борту находились 17 человек. На поиски были направлены вертолеты Ми-8. В 18.36 место удалось обнаружить место посадки самолета.
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