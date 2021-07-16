18+
18+

Все находившиеся в пропавшем в Томской области АН-28 живы

Происшествия, Томские новости, живы самолет спасли Все находившиеся в пропавшем в Томской области АН-28 живы

Все люди, находившиеся на борту самолета АН-28, пропавшего сегодня в Томской области, живы, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Напомним, сегодня у самолета АН-28 авиакомпании «СиЛА» сработал аварийный маяк. По предварительным данным, на борту находились 17 человек. На поиски были направлены вертолеты Ми-8. В 18.36 место удалось обнаружить место посадки самолета.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

«Томский любовник» получил трусы от поклонницы из Новосибирска

9 июля 2021
Томские новости

Карбоновые ферма и полигон появятся в Томской области

5 июля 2021
Томские новости

В Михайловской роще и на нижней террасе Лагерного сада Томска установят видеонаблюдение

23 июня 2021
Томские новости

Томичей приглашают на «День пирожков» без пирожков

18 июня 2021
Томские новости

«Ростелеком» установил первый умный домофон в Стрежевом

2 июля 2021
Томские новости

В выходные более 700 томичей поставили прививки от COVID-19

7 июля 2021
Томские новости

Томичи могут узнать о том, как создавалась знаменитая панорама города

1 июля 2021
Томские новости

Фальков поддержал идею создания кластера инженерной биологии с центрами в Томске и Москве

7 июля 2021
Томские новости

В Томской области судебные приставы забрали 4 девочек у матери, ведущий асоциальный образ жизни

9 июля 2021
Комментарии для сайта Cackle