Экипажу пропавшего под Томском самолета в 2020 году пришлось пересдавать экзамен по действиям в аварийных ситуациях

16 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Экипаж пропавшего под Томском Ан-28 ранее провалил проверку действий в аварийной ситуации, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на службы транспортного надзора региона.

«Во время плановых проверок весной прошлого года были выявлены критические несоответствия, включая невыполнение экипажем нормативов по действиям во время ЧС и аварийных ситуаций», — сказал собеседник агентства.

Позднее экипажу удалось пересдать экзамены.

Ранее сообщалось, что пассажирский Ан-28 пропал под Томском, зафиксирован сигнал аварийного маяка. По предварительным данным, самолет принадлежит авиакомпании «Сибирская легкая авиация». Он совершал внутрирегиональный рейс по маршруту Кедровск-Томск. На борту находятся 17 человек, из них трое членов экипажа и четверо детей.

Пропавший самолет Ан-28 ранее эксплуатировался авиалиниями Киргизии, затем находился там же на хранении, данный момент эксплуатируется авиакомпанией «Сила», сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«Судно 1989 года, использовалось „Аэрофлотом“, затем авиалиниями Киргизии. С 2003 по 2007 год находился в Киргизстане на хранении», — сказал собеседник агентства. С 2014 года, по его словам, судно используется авиакомпанией «Сила» (Сибирская легкая авиация).

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