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Томские организации могут получить сертификат «Территория здоровья»

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Коммерческие, бюджетные и общественные организации Томской области, в которых не менее 60% работников прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, получат сертификат «Территория здоровья».

Сертификат является свидетельством о массовой вакцинировании от COVID-19 трудового коллектива. Он выдается на основании решения областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которая состоит из руководителей региона, федерации профсоюзов и объединений работодателей.

Для подтверждения выполнения требований и получения сертификата «Территория здоровья» необходимо подать заявку в департамент труда и занятости населения Томской области: (3822) 469-941, mev@rabota.tomsk.ru (Мацедон Екатерина Владимировна).

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