Томичей приглашают послушать пение птиц на экскурсии в Университетской роще

Томский Обзор / Фото: 15 июля 2021 // Фото: unsplash.com

Завтра, 16 июля, в Университетского роще Томска пройдет утренняя экскурсия с орнитологом Сергеем Гашковым. Все желающие приглашаются к 09.30.

Как сообщают организаторы, участники смогут посмотреть и послушать привычных для этого места и времени года птиц, а также проверить развеску скворечников и синичников. Кроме того, орнитолог проведет гостей по непривычному маршруту, чтобы узнать, не появились ли новые особи.

Участие бесплатное. Приветствуется семьи с детьми и заинтересованные в орнитологии горожане. Сбор участников пройдёт у скамеек главного корпуса ТГУ. Для защиты от клещей важно надеть одежду, максимально закрывающую все участки тела, и взять с собой акарицидные средства.

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