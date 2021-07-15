Томичей приглашают послушать пение птиц на экскурсии в Университетской роще
15 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: unsplash.com
Завтра, 16 июля, в Университетского роще Томска пройдет утренняя экскурсия с орнитологом Сергеем Гашковым. Все желающие приглашаются к 09.30.
Как сообщают организаторы, участники смогут посмотреть и послушать привычных для этого места и времени года птиц, а также проверить развеску скворечников и синичников. Кроме того, орнитолог проведет гостей по непривычному маршруту, чтобы узнать, не появились ли новые особи.
Участие бесплатное. Приветствуется семьи с детьми и заинтересованные в орнитологии горожане. Сбор участников пройдёт у скамеек главного корпуса ТГУ. Для защиты от клещей важно надеть одежду, максимально закрывающую все участки тела, и взять с собой акарицидные средства.
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