ТУСУР создаст центр проектирования микроэлектроники в Томске

14 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Томский университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) получит целевую субсидию на создание центра коллективного проектирования сверхвысокочастотных и фотонных интегральных схем и модулей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Новый центр будет выполнять функции испытательного технологического полигона для практической отработки и внедрения новых технологий, электронной компонентной базы (ЭКБ) и модулей, а также подготовки кадров в условиях реального производственного процесса. Центр сможет выполнять „обкатку“ технологий в мелкосерийном формате по заявкам предприятий для их дальнейшего трансфера на производство», — говорится в сообщении.

Центр разместится на базе двух подразделений вуза. До конца года их оборудуют новым технологическим, сборочным и контрольно-измерительным оборудованием. Это позволит ТУСУРу осуществить замкнутый цикл разработки и прототипирования и создать сборочные технологии для изготовления различных перспективных элементов.

По словам ректора ТУСУРа Виктора Рулевского, томский центр проектирования микроэлектроники будет активно сотрудничать с другими образовательными и научными организациями, а также промышленными партнерами.

«Это позволит нам (. . .) реализовать полную цепочку производства электронной продукции, объединяя компетенции всего научно-образовательного и технологического комплекса Томской области: от химии, новых материалов и компонентов — до дизайна, проектирования конечных устройств, систем и комплексов на их основе, — цитирует пресс-служба Рулевского.

Он отметил, что на сегодняшний день с центром в качестве заказчиков и партнеров намерены сотрудничать концерн «Алмаз-Антей», НПП «Исток», НПФ «Микран», «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнева», НПО «Полюс» и другие компании.

По данным пресс-службы вуза, центр коллективного проектирования войдет в структуру многопрофильного центра микроэлектронных систем, который ТУСУР планирует создать к 2024 году. В него также войдут находящиеся в структуре университета НИИ микроэлектронных систем, НИИ систем электросвязи, а также дизайн-центры СВЧ интегральных схем и модулей.

ТУСУР создан в 1962 году как институт радиоэлектроники и электронной техники, статус университета получил в 1997 году; ведет подготовку бакалавров, специалистов и магистров по всем основным разделам электроники и радиотехники, программирования, информационной безопасности, электронной и вычислительной техники, автоматики и систем управления, информационных технологий.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: