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Томские НКО получат субсидии за трудоустройство выпускников и инвалидов

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Некоммерческие организации региона могут получить субсидии департамента труда и занятости населения Томской области за содействие трудоустройству определенных групп безработных граждан. В 2021 году из областного бюджета на эти цели выделено 2,2 млн рублей.

Выплаты от 6 до 15 тысяч в месяц на одного человека получат представители НКО за организацию стажировок для выпускников, в том числе из числа граждан с инвалидностью; за временное трудоустройство граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание; за временное трудоустройство граждан с ментальными расстройствами, стажировку инвалидов молодого возраста, и 100 тысяч — за создание и оборудование специальных рабочих мест для инвалидов.

Получатели субсидий должны соответствовать ряду критерий: не находиться в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства, а также не иметь задолженности по налогам и сборам.

Заявки на получение субсидий принимаются до 11 августа 2021 года.

Узнать подробнее о мерах поддержки можно на портале службы занятости населения Томской области. Получить консультационную и методическую помощь можно по телефону 8 (3822) 469-391.

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