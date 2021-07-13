В Томске состоится фестиваль уличного кино

13 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

На крыше томского Музея славянской мифологии 16 и 17 июля пройдет показ короткометражных фильмов в рамках конкурсной программы фестиваля уличного кино. Томичам покажут 9 лент, в которых снялись Чулпан Хаматова, Владимир Вдовиченков, Игорь Верник, Варвара Шмыкова, сообщают организаторы.

Фестиваль уличного кино — это ежегодный и крупнейший в мире открытый показ лучших российских короткометражек, проводимый с 2014 года. В 2021 году он начался с показов в Москве и пройдет до конца сентября более чем в 1000 городов и населенных пунктов России. Показ в Томске впервые состоится на открытом воздухе на крыше Музея славянской мифологии, куда организаторы предлагают взять с собой пледы для комфортного размещения на месте.

В этом году фестиваль уличного кино представляет онлайн-кинотеатр KION, благодаря которому была сформирована основная конкурсная кинопрограмма из девяти лучших короткометражек сезона, а также дополнительная кинопрограмма из четырех сборников для показа в другие дни фестиваля.

«Программа подобрана таким образом, что в ней собрано только всё самое лучшее. Она достаточно динамичная: там и региональная специфика, и показ томских проектов — из свежего „Люди дела“, который вышел неделю назад, и новая подборка лучших фильмов короткого метра фестиваля за семь лет его существования» — делится продюсер студии CAST production Евгений Жуков.

Традиционно победителя программы выбирают зрители: при помощи фонариков они голосуют за лучший фильм, а специальное устройство — люксометр — замеряет уровень света. В конце сезона будет объявлен победитель, который получит главный приз — грант в 1 500 000 рублей.

Для посещения Фестиваля необходима предварительная регистрация на сайте. Количество зрителей ограничено. Во время проведения показов будут соблюдены все меры санитарно-эпидемиологических норм: специальная рассадка зрителей, масочный режим, наличие антисептических средств на площадке.

Программа показов:

16 июля

20:00–20:30 мастер-класс и выступление танцевальной школы Drive и розыгрыш сертификата на 4 занятия

20:30–20:45 выступление дуэта поющих врачей Cheh&Raga

20:45–22:00 «Люди дела», 9 короткометражных фильмов об известных томичах разных возрастов и профессий, режиссер Евгений Жуков, 12+

22:00–00:30 конкурсная программа Фестиваля 18+, а также голосование фонариками

17 июля

21:45–22:00 томская танцевальная команда New Name

22:00–22:30 «Большое сердце в маленьком городе», режиссер Александра Преснякова, 12+

22:30–22:40 «5-й километр», режиссёр Артём Сагеев, 12+

22:45–00:15 альманах «Фестиваль уличного кино: ТОП-7», 16+

Следить за новостями «Фестиваля уличного кино» можно здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: