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Вышел мини-сериал об известных томичах

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Томское продюсерские объединение CAST production выпустило мини веб-сериал «Люди дела», рассказывающий об известных томичах, которые смогли добиться того, о чем мечтали и получить признание.

Героями пилотного сезона стали один из основателей мировой IT-компании Rubius Сергей Дорофеев, предприниматель и депутат Александр Цин-Дэ-Шань, скульптор-самоучка с мировым именем Леонтий Усов, выдающийся путешественник России Евгений Ковалевский, велопутешественник и спортсмен Егор Ковальчук, эксперт в области туризма, исполнительный директор Томского отделения русского географического общества Юлия Калюжная, семья популярных тиктокеров Виталий и Мария Сидельниковы, дуэт поющих врачей Cheh & Raga — Асхаб Идигов и Рагим Керимов, а также один из сподвижников движения VR-реабилитации в России Николай Муравьев.

Автор проекта — продюсер и режиссер Евгений Жуков считает, что подобные истории вдохновляют людей на то, чтобы заниматься любимым делом с полной самоотдачей.

«Все герои проекта — открытые люди, они мыслят очень глобально. У них появилось желание поделиться своим опытом, кому-то это может быть полезно и кого-то вдохновит. Если посмотреть эти работы можно увидеть очень похожие мысли — все говорят об одном и том же на разных языках. Для меня лично главный месседж фильма в том, что всё начинается с твоего внимания. Если ты готов уделить свое внимание какому-то делу, полностью в него вложиться, он в любом случае получится», — отметил Евгений.

По словам автора, пилотный сезон — это возможность получить отклик и познакомиться с новыми интересными людьми, которые возможно захотят принять участие в сериале.

Узнать больше про истории успеха, и ознакомиться с партнерами проекта можно на официальном сайте.

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