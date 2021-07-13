Сборная России победила в медальном зачете Чемпионата мира по дайвингу, который прошел в Томске

Томский Обзор / Фото: 13 июля 2021 // Фото: tomsk.gov.ru

В Томске завершился Чемпионат мира по спортивному дайвингу. Команда Российской подводной федерации (RUF) с большим отрывом стала лидером в медальном зачёте, завоевав 35 медалей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

На счету российских дайверов 14 золотых, 16 серебряных и пять бронзовых наград. Белорусские спортсмены заняли второе место в общем зачете с 15 медалями, из которых шесть – высшего достоинства. Замыкают тройку дайверы из Франции – на их счету одна серебряная и три бронзовые медали.

В составе команды RUF в соревнованиях участвовали спортсмены из Томской области. В смешанной эстафете 4×50 м буй-торпеда томичи заняли первое место. В команду вошли Павел Макаров, Татьяна Причинина, Дарья Соболева и Иван Рожков.

Иван Рожков и Павел Макаров завоевали еще одну золотую медаль в дисциплине «Октопус, 50 метров». В подъеме шестикилограммового груза Иван Рожков стал серебряным призером чемпионата мира, бронза – у Павла Макарова.

Еще одно серебро Иван Рожков взял вместе с Анастасией Мульковой из Перми в дисциплине «Октопус, 100 метров, смешанные пары». Бронзовую медаль соревнований Иван Рожков завоевал в комбинированном плавании на 300 метров.

Напомним, ране команда Российской подводной федерации победила в командном зачете в Чемпионате мира по плаванию в ластах.

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