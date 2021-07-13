Пожарные спасли женщину с 7-месячным ребенком из горящего дома в Томске

13 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Минувшей ночью, 13 июля, в Томске загорелся деревянный дом по ул. Чулымской, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 3.55. К приезду пожарных горели надворные постройки, расположенные между двумя жилыми зданиями. Огонь перекинулся и на крыши двухквартирного бревенчатого и одноквартирного брусового домов.

«В одной из квартир 26-летняя женщина с семимесячным мальчиком на руках просила помощи. Покинуть помещение, быстро заполнявшееся дымом, мешали решетки на окнах, а выход из дома был уже охвачен огнем. До прибытия пожарной охраны связь с женщиной по телефону поддерживали диспетчеры пожарно-спасательной службы МЧС России, которые все это время старались успокоить ее», — говорится в сообщении.

Пожарные спилили решетку бензорезом и через окно спасли женщину с ребенком, а затем передали их в карету «скорой» — госпитализация им не потребовалась.

Возгорание удалось ликвидировать в 5.36. В результате обгорели деревянные обрешетки крыш жилых домов, частично стены снаружи. В квартире, где проживала женщина с ребенком, обгорели стены. Сгорели надворные постройки.

Площадь пожара составила 228 квадратных метров. На месте работали 29 человек и 7 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.

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