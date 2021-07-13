В Томске до конца июля оборудуют пешеходный переход в районе Мокрушинского переезда

Власти Томска намерены до конца июля оборудовать пешеходный переход, который соединит ул. Мокрушина и ул. 19 Гвардейской Дивизии. Соответствующий проект согласован с управлением ГИБДД, сообщает пресс-служба мэрии.

Предполагается, что через Богашевский тракт в районе площади Южной оборудуют две секции пешеходного перехода с островком безопасности и подходы к ним. Также здесь установят светофоры, которые позволят решить вопрос выезда автомобилей с Мокрушинского переезда и Богашевского тракта на ул. Красноармейскую, а также будут учитывать разворот троллейбусов на кольце.

Работы по обустройству перехода будут проводиться за счет муниципальных контрактов.

По информации заместителя мэра Вячеслава Черноуса, дополнительных средств на обустройство пешеходного перехода не потребуется - работы будут проведены за счет имеющихся у муниципалитет контрактов.

В пресс-службе отмечают, что ранее смонтировать пешеходный переход здесь было невозможно из-за строительства развязки на 76-м километре железной дороги Тайга - Томск.

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