Решение о благоустройстве территории у томского трамплина примут с учетом мнения томичей — власти

Томский Обзор / Фото: 12 июля 2021 // Фото: Вячеслав Смирнов

Варианты развития территории вокруг трамплина в томском Академгородке будут выбраны после обсуждения с общественностью. Об этом со ссылкой на заммэра Константина Чубенко сообщает Центр управления регионом.

«Примерно год назад в мэрию Томска обратился предприниматель с предложением создать вокруг большого лыжного трамплина парково-культурную зону с музеем школы „летающих лыжников“ и семейным парком. К проекту прилагались положительные заключения от спортивной общественности города. В виду этого администрация согласовала предоставление земельного участка в пользование», — рассказал Константин Чубенко.

По его словам, в октябре 2020 года ландшафтная комиссия согласовала снос аварийно-опасных деревьев. Речь шла о нескольких черемухах, березах, осинах, соснах, боярышнике, калине и ивах. При этом заявитель должен был высадить около 200 хвойных деревьев вдоль аллеи. Но через некоторое время жители Академгородка и спортивная общественность высказали негативное отношение к проекту и решение о передаче в пользование большого лыжного трамплина не согласовали.

«С одной стороны, мы поддерживаем инициативы предпринимателей по развитию территорий. Однако подобные проекты не должны вызывать отторжения у местных жителей и спортсменов, — отметил заммэра. — Необходимо найти компромиссные точки, возможно, провести публичное обсуждение задумки, где бы томичи могли задать все волнующие их вопросы и услышать объективную информацию из первых уст. Только после этого можно будет говорить о дальнейших вариантах развития территории».

В ЦУРе также отмечают, что в проведенном ранее опросе большинство участников проголосовали против проекта. Сейчас Центр и администрация изучают возможность проведения полноценного голосования на портале госуслуг, чтобы получить дополнительную обратную связь и избежать накрутки голосов.

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