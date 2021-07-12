Налоговые сборы в Томской области в I полугодии выросли на четверть

Томский Обзор / Фото: 12 июля 2021 // Фото: nalog.ru

Предприятия и организации Томской области в первом полугодии 2021 года перечислили в бюджетную систему РФ налоговые платежи в размере 112,464 млрд рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные данных регионального управления ФНС.

Аналогичный показатель в январе–июне 2020 года составил 89,716 млрд рублей. Таким образом, отчисления в бюджетную систему РФ увеличились на 25,4%.

Так, в январе–июне текущего года в федеральный бюджет Томская область перечислила 86,023 млрд рублей (рост на 31,1%), в консолидированный бюджет региона — 26,430 млрд рублей (рост на 9,6%).

Доходы консолидированного бюджета РФ из поступлений от Томской области, в основном, обеспечены налогом на добычу полезных ископаемых — 46,444 млрд рублей (рост на 34,2% относительно аналогичного периода 2020 года), а также НДС — 34,088 млрд рублей (рост на 14,5%).

Основной объем поступлений в консолидированный бюджет Томской области приходится на НДФЛ — 11,316 млрд рублей (рост на 7,7%); налог на прибыль организаций — 7,268 млрд рублей (рост на 12,4%); налог на имущество организаций — 2,928 млрд рублей (рост на 11,6%).

Как сообщалось, по итогам 2020 года предприятия и организации Томской области перечислили в бюджетную систему РФ налоговые платежи в размере 158,8 млрд рублей, что на 30% меньше, чем в 2019 году.

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