За неделю клещи покусали более 500 жителей Томской области

Томский Обзор / Фото: 9 июля 2021 // Фото: Владимир Дударев

За прошедшую неделю, с 1 по 8 июля, в Томской области клещи покусали 562 человека. Из них 78 детей, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребназдора.

Больше всего обращений приходится на Томск. Здесь клещи покусали 367 человек, в том числе 47 детей. Всего с начала эпидсезона в медицинские организации области с присасыванием клеща обратились 15 445 человек. Из них 3 308 детей.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Томской области призывают Томичей и жителей области в условиях пребывания на природе и дачных участках соблюдать меры профилактики.

• Использовать средства защиты — специальные костюмы;

• Подбирать одежду светлых тонов, закрывающую открытые участки тела и препятствующая заползанию клещей;

• Использовать репелленты (активные в отношении клещей в соответствии с инструкцией);

• Проводить само и взаимоосмотры каждые 15 минут;

• Выбирать для стоянок участки земли, свободные от травы и сухостоя.

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