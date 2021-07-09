«Томский любовник» получил трусы от поклонницы из Новосибирска

Памятник любовнику на карнизе Музея истории Томска приоделся в новые летние трусы с котиками.

По словам сотрудницы музея, необычный подарок «любовнику» сделала Евгения — туристка из Новосибирска. Она связалась с учреждением в интернете, долго искала подходящую ткань, договаривалась со швеей, и, когда всё было готово, выслала подарок в музей.

Любовник открыт всему новому, попробовать себя в роли модельера нижнего белья можно просто связавшись с музеем в социальных сетях. Свой единственный элемент гардероба памятник менял довольно часто — он носил, камуфляжную расцветку, желтые в горошек, в бело-зеленую полоску, красные — ко дню столетия Октябрьской революции, совсем недавно памятник красовался в синем цвете.

По словам сотрудницы музея, в следующий раз переодевание скульптуры планируется ко Дню томича.

Впервые памятник с простым сюжетом — мужчина в необъятных семейных трусах из последних сил схватившийся за балкон своей возлюбленной появился в Томске 14 февраля 2001 года, благодаря томскому художнику Олегу Кислицкому. С тех пор, прежде чем закрепиться на здании музея он несколько раз менял свое местоположение. Сначала памятник висел на здании Облсовпрофа, затем на здании городского музея истории Томска.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: