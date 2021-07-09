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В Томской области судебные приставы забрали 4 девочек у матери, ведущий асоциальный образ жизни

Томские новости, уголовное дело арестовали асоциальный образ жизни В Томской области судебные приставы забрали 4 девочек у матери, ведущий асоциальный образ жизни

В Томской области приставы изъяли из семьи 4 девочек возрастом от 9 месяцев до 8 лет и передали органам опеки, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Их мать ранее ограничили в родительских правах, однако женщина не извлекла урок из наказания. В результате администрация Первомайского района подала иск о передаче детей органам опеки. Приставы отправились в деревню Сергеево, где проживает семья. На месте проведения исполнительных действий работали также представители органов опеки и РОВД.

«Девочки возрастом от 9 месяцев до 8 лет были без должного ухода, в доме царили беспорядок, антисанитария и полное отсутствие продуктов. Как выяснилось, старший ребенок не посещает школу», — говорится в сообщении.

Девочек увезли в центральную районную больницу. После их передадут в специализированные учреждения.

В сообщении отмечается, что мать лишенной прав гражданки, также имеющая несколько детей, лишена родительских прав и является должником по алиментам.

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