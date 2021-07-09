«Точка кипения – Томск» приглашает на Дни Института моды Beinopen в Томске

9 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В понедельник и вторник, 12-13 июля, на площадке региональной «Точки кипения» для представителей томской индустрии моды, легкой промышленности и креативного сектора пройдет Интенсив от команды экспертов Института развития индустрии моды Beinopen. В программе – серия лекций, дискуссий, мастер-классов и практических занятий, а также кинопоказ короткометражных фильмов о моде и искусстве.

Команда Института Beinopen вместе с приглашенными экспертами вернется в Томск, чтобы совместно с локальным профессиональным сообществом обсудить следующий шаг развития региональной легкой промышленности и креативной индустрии.

За два дня Интенсива участники узнают, какие перемены ждут модную индустрию в обозримом будущем, о новых технологиях и digital-инструментах, научатся применять их на практике. Эксперты помогут креативным, IT- специалистам и производителям начать работать вместе, чтобы развивать успешные бизнесы в реалиях современного рынка.

В первый день Интенсива пройдет две лекции. Эксперт Института Beinopen Карина Никифорова расскажет о влиянии информационных технологий на методы производства одежды и жизненный цикл вещей в своей лекции «Каким будет гибридный модный продукт будущего». Заместитель директора по развитию бизнеса компании Texel Александр Юхневич прочитает лекцию «Как изменятся продажи онлайн: новые технологии, пользовательский опыт, виртуальная примерка».

На экспертной встрече томские бренды презентуют свои стратегии и озвучат запросы и предложения к кооперации с представителями смежных отраслей для следующего шага развития.

В завершении первого дня Интенсива все желающие смогут посмотреть короткометражное кино и видеоарт о будущем моды, культуры и технологий, а также пообщаться в неформальной обстановке с экспертами и другими представителями модного сообщества Томска.

Второй день Интенсива будет посвящен практической работе. Программа дня включает два мастер-класса. Мастер-класс «Создаем виртуальную одежду и среду для нее» представляет собой практикум работы в программах Clo3D и Unity. Clo3D – программа, которая используется мировыми брендами для проектирования и создания макетов вещей в натуральную величину, тестирования ткани (замена их структуры, фактуры или цвета), а также проверки, как эти вещи будут выглядеть на людях. Мастер-класс будет интересен дизайнерам, модельерам-конструкторам, владельцам собственных брендов, а также специалистам и разработчикам AR/VR-приложений.

Мастер-класс «Учимся рассказывать о своем продукте» предназначен для журналистов, SMM-специалистов, контент-менеджеров и всех заинтересованных в освоении инструментария общения с аудиторией и продвижения своей продукции в социальных сетях.

Программа Интенсива также предусматривает формат посещения командой Института Beinopen и экспертами производственных площадок и магазинов компаний легкой промышленности. Если вы владелец бренда и хотите пригласить Институт моды к себе, просьба написать на адрес электронной почты: boilingpoint.tomsk@yandex.ru.

Для участия в Интенсиве обязательна регистрация на платформе Leader-ID.

Для представителей томской fashion-индустрии и креативного сектора создан Telegram-канал.



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