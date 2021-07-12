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Томск стал одним из участником фестиваля локальной гастрономии «Тайгастро»

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Томск вошел в число 9 городов-участников Первого сибирского гастрономического фестиваля «Тайгастро». Мероприятие пройдет со 2 по 19 августа.

Как сообщают организаторы в своем инстаграм-аккаунте, задача фестиваля — продемонстрировать сибирскую кухню во всем ее многообразии, а также показать гастрономический потенциал края.

«Сибирь — родина этнического разнообразия, самобытная территория, где каждая народность веками хранит свои собственные гастрономические традиции», — считают организаторы.

Фестиваль объединит 33 ресторана по всей Сибири. Планируется, что мероприятие сможет увеличить туристическую привлекательность региона и стать ежегодным.

Как сообщили «Томскому Обзору» организаторы мероприятия, «Тайгастро» пройдет одновременно в Красноярске, Новосибирске, Томске, Якутске, Екатеринбурге, Кемерово, Тобольске, Тюмени и Иркутске.

Рестораны-участники подготовят меню из трех блюд, в которых будут использованы локальные продукты. Стоимость позиций во всех городах будет одинаковая — 1000, 1200 или 1500 рублей. Также гостям будут предложены тематические алкогольные и безалкогольные напитки.

Томским участником фестиваля стал ресторан «Кухтерин». Составлять новаторское сет-меню в нашем городе будет шеф-повар Станислав Тимофеев.

«В первую очередь мы позвали рестораны, с которыми наша команда была знакома лично. Также приглашали к участию самые известные в городах-участниках заведения», — рассказали организаторы из красноярского ресторана современной сибирской кухни Tunguska. Именно здесь пройдет открытие фестиваля 2 августа. В нем примут участие 8 шеф-поваров, которые подготовят для гостей 8 подач блюд, одна из которых будет от Станислава Тимофеева.

Организаторы преследуют несколько целей — продвинуть тренд на сибирскую кухню и локальные продукты, повысить туристическую и гастрономическую привлекательность СФО, подстегнуть интерес к посещению тематических ресторанов у местных жителей, а также сплотить сибирское гастрономическое комьюнити.

Следить за новостями «Тайгастро» можно в инстаграм-аккаунте фестиваля.

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