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Более 20 мигрантов незаконно легализовали в Томской области через заключение фиктивных браков

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В Томской области пресекли деятельность группы, организовавшей канал незаконной миграции иностранцев на территорию России, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Как выяснили сотрудники ведомства, фигуранты организовали заключение фиктивных браков граждан России с иностранцами. Таким образом последние получали временные разрешения на проживание в РФ вне пределов установленных правительством квот, а также российское гражданство. Таким образом злоумышленники легализовали более 20 выходцев из стран Центральной Азии и Закавказья, а также помогали их уходить от ответственности за миграционные правонарушения.

По данному факту в отношении двух граждан РФ возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация группой лиц по предварительному сговору незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации). Теперь им грозит до 7 лет колонии. Один из фигурантов находится под стражей, второй - под подпиской о невыезде.

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