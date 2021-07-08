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Работодатели проведут для томичей открытые отборы на вакансии

Работа, Работа в Томске, Томские новости, Работодатели проведут для томичей открытые отборы на вакансии

В июле в кадровом центре «Работа России» состоятся индивидуальные и групповые собеседования для отбора кандидатов на трудоустройство.

За один день можно пройти несколько собеседований у разных работодателей в одном месте. Соискателей ждут около 60-ти открытых вакансий: кладовщики, комплектовщики, контролеры, фасовщики, медицинские сестры, водители, кондитеры, пекари, менеджеры по продажам, продавцы-консультанты и многие другие.

Собеседования на базе кадрового центра проведут компании «Строй-парк», «Стройся», «Альянс», «Престиж», «Лидер», «АВАНГАРД», «ТОМОКО», «Почта России» и «Манотомь», ресторан «Старый Замок», магазины «Канцелярский мир» и «Постелька», сети магазинов «ЛАМА» и «Быстроном».

«Открытые отборы — относительно новый, но эффективный способ найти работу. Сегодня уже можно отследить динамику трудоустройства по результатам проведения подобных мероприятий. С начала года 522 соискателя посетили открытые отборы и больше половины из них достигли договоренности о трудоустройстве. Новый формат также активно используют в районах области», — уточнила начальник областного департамента труда и занятости населения Светлана Грузных.

Подробнее узнать о проведении новых отборов и других мероприятий по трудоустройству можно на специальном планинге. Также Центр приглашает работодателей к сотрудничеству. Свои предложения и вопросы по содействию в поиске кандидатов можно присылать на электронную почту gab@rabota.tomsk.ru .

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