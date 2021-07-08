При пожаре в томском селе пострадал мужчина
8 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян
Накануне утром, 7 июля, в селе Межениновка Томского района произошел пожар, в котором пострадал человек, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании в бревенчатом жилом доме по ул. Дорожная поступило в 4.59. Возгорание удалось ликвидировать к 7.15. В результате обгорели стены внутри и снаружи дома, а также надворных построек (бани и пристройки). Обрушились обрешетки крыш. Площадь пожара составила 92 кв. метра.
Также в результате пожара травмы получил 48-летний мужчина. С ожогами 15% тела его доставили в Областную клиническую больницу.
Причина возгорания устанавливается.
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