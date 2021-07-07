Фальков поддержал идею создания кластера инженерной биологии с центрами в Томске и Москве

Томский Обзор / Фото: 7 июля 2021 // Фото: tsu.ru

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в ходе круглого стола «Инженерная биология. Перспективы развития» в Томском госуниверситете поддержал идею создания в России кластера инженерной биологии с центрами в нескольких регионах, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Все согласны, что разговор о необходимости динамичного развития инженерной биологии назрел. Стране нужен сильный кластер инженерной биологии. Я думаю, будет несколько „точек кристаллизации“ исследований и знаний, одна из них в Москве, вторая в Сибири и посмотрим, где еще», — сказал Фальков.

По его словам, у исследовательских институтов и медицинских университетов уже есть определенные наработки, поэтому сейчас необходимо выработать форму консорциумов, которые объединят эти организации.

«Думаю, будем „замахиваться“ на национальную дорожную карту по развитию инженерной биологии. Задач хватит всем», — подчеркнул Фальков.

Большой университет Томска (объединение томских вузов и НИИ), в который входит и ТГУ, для развития нового направления инициировал создание консорциумов по основным направлениям инженерной биологии: биомедицине, агроэкобиотехнологиям, промышленной биотехнологии. Партнерами выступят академические институты РФ, российские и зарубежные университеты, индустриальные партнеры.

Ректор ТГУ Эдуард Галажинский отметил, что у вуза нет планов концентрировать все на базе одного учреждения или региона.

«Мы планируем сложить с Новосибирском некий макрорегион. Будем двигаться в сторону консолидации», — сказал Галажинский.

В свою очередь вице-губернатор Томской области Людмила Огородова сообщила, что в Томске уже идет работа по формированию центра подготовки кадров для биоэкономики.

Также сообщается, что ТГУ, Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий РАН и Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова подписали трехстороннее соглашение о реализации инициатив по направлению «Инженерная биология и генетические технологии». Среди задач, которые будет решать консорциум, — проектирование и создание новых сортов сельхозкультур и лекарственных растений. С помощью биоинженерных технологий ученые будут задавать растениям улучшенные свойства и расширять их функционал.

ТГУ был открыт в 1888 году. Вуз занял седьмое место в Национальном рейтинге университетов 2020 года, подготовленном международной информационной группой «Интерфакс», сохранив прошлогоднюю позицию.

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