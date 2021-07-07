В выходные более 700 томичей поставили прививки от COVID-19

7 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томской области продолжают работать пункты вакцинации от COVID-19. За все время в выходные дни прививки здесь поставили 3 193 человека, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Так, с понедельника по субботу с 10 до 20 часов поставить прививку можно в корпусе областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина по ул. Карла Маркса, 14.

Продолжают работать пункты вакцинации в МФЦ «Мои документы» (пр. Фрунзе, 103д, ул. Пушкина, 63/5). Здесь с понедельника по пятницу до 13 июля желающие смогут привиться первым компонентом, до 3 августа – вторым. Время работы пунктов – с 9 до 19 часов.

В выходные, 10 и 11 июля, привиться первым компонентом вакцины томичи смогут с 10 до 16 часов в пункте вакцинации на базе общеврачебной практики медсанчасти «Строитель» (пр. Фрунзе, 116). В этом же пункте поставившие первый компонент смогут завершить иммунизацию спустя три недели: 31 июля и 1 августа, соответственно.

10 и 11 июля в мобильном пункте вакцинации возле ТРЦ «Изумрудный город» томичи, поставившие первый компонент 19 и 20 июня, смогут завершить иммунизацию, поставив второй компонент вакцины.

В сообщении отмечается, что прививки ставятся в порядке живой очереди. Перед процедурой на месте проводится обязательный осмотр врачом-терапевтом. Все желающие поставить прививку должны иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Напомним, по последним данным за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 34 575 случаев заболевания коронавирусом, 32 754 заболевших выздоровели. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,93.

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