18+
18+

Обвиняемый в превышении полномочий глава Томского ОМС признал вину — следователи

Криминал, Судебные дела, Томские новости, уголовное дело задержали арестовали Обвиняемый в превышении полномочий глава Томского ОМС признал вину — следователи

Томские следователи подтвердили задержание директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области по обвинению в превышении полномочий, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, директор фонда дал своим подчиненным указание скрыть факт незаконного расходования денег фонда ОМС. Подозреваемого задержали. Сейчас он находится под стражей. Обвиняемый в полном объеме признал вину в инкриминируем ему деянии.

На основании материалов регионального УФСБ было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, собирают и закрепляют доказательную базу. Расследование уголовного дела продолжается.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Более 40 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

18 июня 2021
Томские новости

Томичи могут узнать о том, как создавалась знаменитая панорама города

1 июля 2021
Томские новости

Карбоновые ферма и полигон появятся в Томской области

5 июля 2021
Томские новости

На следующей неделе в Томске ограничат движение по ул. Гоголя

11 июня 2021
Томские новости

Осетр с аквалангом стал официальным талисманом чемпионата мира по плаванию в ластах в Томске

18 июня 2021
Томские новости

18 миллиардов из федерального бюджета и инновационный кирпич: премьер-министру Мишустину презентовали проект томского кампуса

6 июля 2021
Томские новости

В Стрежевом прошел XV городской молодежный турнир

18 июня 2021
Томские новости

Фура опрокинулась на трассе под Томском, пострадавших нет

24 июня 2021
Томские новости

На днях томичей ждут ливни и грозы

2 июля 2021
Комментарии для сайта Cackle