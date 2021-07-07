Обвиняемый в превышении полномочий глава Томского ОМС признал вину — следователи

7 июля 2021 / Томский Обзор

Томские следователи подтвердили задержание директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области по обвинению в превышении полномочий, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, директор фонда дал своим подчиненным указание скрыть факт незаконного расходования денег фонда ОМС. Подозреваемого задержали. Сейчас он находится под стражей. Обвиняемый в полном объеме признал вину в инкриминируем ему деянии.

На основании материалов регионального УФСБ было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, собирают и закрепляют доказательную базу. Расследование уголовного дела продолжается.

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