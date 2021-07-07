Субсидии — за вакансии: томским работодателям помогут найти сотрудников

7 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: департамент труда и занятости Томской области

Найти работников и выдать субсидии: томские центры занятости помогли работодателям отобрать кандидатов на ряд открытых вакансий. Как отметили в департаменте труда и занятости населения, программой «Господдержка работодателей» решили воспользоваться более 100 компаний региона. Они заявили в июне 539 рабочих мест, в основном в сфере услуг, торгово-розничной деятельности и сельском хозяйстве.

Как уточнила начальник областного департамента труда и занятости Светлана Грузных, с помощью программы работодатели смогут быстро найти продавцов, водителей, столяров, электросварщиков, также высококвалифицированных сотрудников и топ-менеджеров.

«Для долгосрочных планов, в случае отсутствия опыта и требуемой квалификации, центры занятости направляют соискателей на обучение, чтобы предоставить максимально подходящих кандидатов на вакансии», — уточнила начальник областного департамента труда и занятости Светлана Грузных.

Это помогает проще найти работу тем, кто стоит на учете в службе занятости. 74 человека уже трудоустроились по программе. В частности, компания «ВодТрансСевер» трудоустроила 14 колпашевцев, а предприятие «Бакчарское» приняло на работу 10 безработных по профессии «рабочий растениеводства».

Сейчас для томичей вакансии по программе предлагают «Спецавтохозяйство», транспортная компания «Служба пассажирских перевозок», Спортивно-оздоровительный центр «Сибиряк«, ООО «Компания Эскимос«, АО «Томские мельницы« и др.

Работодателям Томской области за участие в программе возмещают расходы за трудоустройство официально безработных. На одного человека предприятие может получить около 69 тысяч рублей в течение полугода с момента трудоустройства. Для этого нужно направить заявление с приложением перечня свободных рабочих мест и вакансий, на которые можно принять безработных. Заявление можно предоставить с помощью портала «Работа в России».

Подробнее о получении субсидий — на сайте департамента труда и занятости населения Томской области.

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