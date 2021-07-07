Глава томского фонда ОМС задержан по подозрению в превышении полномочий — источник

7 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

Сотрудники правоохранительных органов задержали директора территориального фонда обязательного медстрахования Томской области Алексея Рудко, сообщает агентство «Интерфаксу-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.

«Рудко инкриминируют п. „в“ ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)», — сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, в чем именно подозревают задержанного.

«Интерфакс» пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Рудко возглавил томский фонд ОМС в 2018 году. До этого он руководил частным медцентром.

По данным второго источника, Рудко требовал от подчиненных скрывать факты незаконных расходов фонда.

Собеседник агентства уточнил, что чиновника уже арестовали, он полностью признал вину.

«Интерфакс» пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Рудко возглавил томский фонд ОМС в 2018 году. До этого он руководил частным медцентром.

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