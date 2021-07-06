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Завтра томичей ждут грозы и ливни

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Завтра, 7 июля, в Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град, при грозах сильные ливни и усиление ветра 17-22 м/с», — говорится в сообщении.

По данным сайта томского Гидрометцентра завтра в Томске ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха днем составит 19°С. Ветер северный, 5 м/с.

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