Всероссийский конгресс антропологов и этнологов открылся в Томске

6 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

С 6 по 9 июля в Томском государственном университете проходит XVI Конгресс антропологов и этнологов России. В нём принимают участие более двух тысяч учёных, в том числе и из-за рубежа. Мероприятие проводится в онлайн-формате, все доклады будут выслушаны через Zoom. Главная темой этого года стала «Антропология и этнология в поисках ответов на социальные вызовы».



Конгресс проходит раз в два года. В 2019 году, несмотря на конкуренцию с Сочи, местом проведения был выбран Томск.

«Было учтено, что ТГУ — один из ведущих университетов России, мы всегда готовили этнологов и этнографов, а в 2015 году на средства мегагранта открылась кафедра антропологии и этнологии. То есть мы развиваемся в этом направлении, и это стало важным фактором», — говорится в сообщении.



В ближайшие четыре дня будут пройдут почти семьдесят секций, симпозиумов и круглых столов. На конгрессе будут обсуждены многочисленные темы: от обрядовых практик в пространстве современного города до стратегий поведения человека в условиях пандемии COVID-19.

— Это большая честь для нас. Конгресс проводится раз в два года, и по окончании мероприятия голосованием определяется город для проведения следующего конгресса. В 2019 году в таком отборе соперничали Сочи и Томск, и мы победили в этой серьезной борьбе. Было учтено, что ТГУ — один из ведущих университетов России, мы всегда готовили этнологов и этнографов, а в 2015 году на средства мегагранта открылась кафедра антропологии и этнологии. То есть мы развиваемся в этом направлении, и это стало важным фактором, — рассказала профессор кафедры российской истории и кафедры антропологии и этнологии факультета исторических и политических наук ТГУ Ирина Нам.

В этом году на участие в конгрессе принимают 2 133 специалиста — рекордное число за всю история мероприятия.

— Думаю, понятно, почему такой всплеск внимания к конгрессу — человек сейчас в центре внимания, и пандемия это только усилила. Антропология сейчас очень востребована, поскольку мы не совсем понимаем, что происходит с нами, с окружающим миром. Думаю, это одна из причин того, почему конгресс стал самым многочисленным в истории, — отмечает доцент кафедры антропологии и этнологии факультета исторических и политических наук ТГУ Ольга Зайцева.

Ученые ТГУ представят на конгрессе 65 докладов, включая совместные с коллегами из других вузов и институтов РАН. Профессор Ирина Нам станет руководителем секций «Мигранты и принимающие сообщества в городском пространстве» и «Недобровольные переселения и групповая идентичность: поляки в царской России и СССР».

Подробную программу мероприятия смотрите по ссылке.

Ассоциация антропологов и этнологов России — добровольное научное общественное объединение, созданное в 1990 году на Всесоюзной конференции по итогам полевых этнографических и антропологических исследований в Алма-Ате (Казахстан) по инициативе директора Института этнологии и антропологии АН СССР В.А. Тишкова. В сентябре 2014 года Ассоциация антропологов и этнологов России прошла государственную регистрацию в Министерстве юстиции в качестве общероссийской общественной организации. Сегодня ААЭР — всероссийская организация, объединяющая в своем составе ведущие научные и образовательные центры и коллективы России, деятельность которых связана с антропологией и этнологией.

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