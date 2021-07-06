Томич спас девочку, которая чуть не утонула во время отдыха на Томи

6 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

В воскресенье, 4 июля, в районе села Тахтамышево Томского района Олим Акпаров спас тонущую в Томи 8-летнюю девочку, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пострадавшая отдыхала на берегу вместе с семейной парой и сестрой. Во время купания она начала тонуть. Дедушка бросился ей на помощь, вытолкнул ребенка из быстрого течения ближе к берегу, но сам выбраться не смог.

Ниже по течению отдыха Олим Акпаров со своей женой.

«Люди в стороне стали кричать: «Помогите, помогите!», - рассказывает Олим. - Я сначала подумал – играются. А потом смотрю, что-то по реке плывет в нашу сторону. Следом бежит мужчина, он проплыл немного, метров 20-30, и назад вернулся. Я тогда подумал, что точно играют. Но крики о помощи продолжались, тогда я понял, что плывет в воде человек. Вернее, его несет течением».

По словам Олима, он плохо плавает, поэтому решил воспользоваться привычкой из детства – привязал к себе пластиковые бутылки с воздухом и поплыл к тонущему человеку.

«Когда подплыл и перевернул лицом к себе, увидел, что это была девочка, - продолжает Олим Акпаров. – Губы и лицо у нее были синие, она не дышала. Испугался – было страшно видеть ее в таком состоянии. Придерживая ей голову, потащил к берегу. В это время жена уже звонила в скорую. На берегу я перевернул девочку на бок, пытался оказать первую помощь. Кричал ей: «Дыши, доча, дыши!». Она ж совсем ребенок, одного возраста практически с моим племянником».

Только через пару минут различных манипуляций из ребенка стала выходить вода, появилось слабое дыхание. К моменту приезда скорой девочка уже была в сознании.

Сейчас девочка находится в областной детской больнице. Ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

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