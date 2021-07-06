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Телефонные мошенники обманули томичей на 1,8 млн рублей, предлагая «закрыть дело о ДТП с родственниками»

Криминал, Томские новости, дтп родственники мне позвонили из полиции что делать обманывают предлагают закрыть дело Телефонные мошенники обманули томичей на 1,8 млн рублей, предлагая «закрыть дело о ДТП с родственниками»

Томские полицейские задержали двоих жителей Кемеровской области, подозреваемых в серии мошенничеств, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Жертвами злоумышленников стали 10 жителей Томска. Мошенники работали по следующей схеме: они звонили своим жертвам, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали томичам, что их внуки, дочери или супруги совершили ДТП с пострадавшими. Чтобы решить вопрос «о закрытии дела ДТП» родственникам якобы срочно требовались деньги. Жертвы, следуя инструкциям мошенников, заворачивали деньги в постельное и нательное белье, а затем передавали их водителям такси, чтобы те, якобы, отвезли средства в больницу.

Только после того, как томичи лишались своих сбережений, они перезванивали своим близким и выясняли, что те в ДТП не попадали.

В итоге общая сумма причиненного злоумышленниками материального ущерба оценивается в более чем 1,8 млн рублей.

Мошенников удалось задержать. Ими оказались 25 и 21-летние жители Кемеровской области. По предварительным данным, принимая денежные средства от водителей такси, подозреваемые, переводили деньги на лицевые счета, которые им были указаны.

По данному факту возбуждено 10 уголовных дел по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемые находятся под стражей.

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