В Томске открывается еще один ковидарий

5 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

В Больнице скорой медпомощи Томска вновь открывается респираторный госпиталь. Такое решение принял региональный оперштаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Мы видим, что в столице развернуто в два раза больше коек, чем осенью. Также внимательно следим за особенностями течения заболевания COVID-19, которые уже проявились в центральной России – во многих случаях для эффективного лечения необходима кислородная поддержка высокопоточной оксигенотерапии, которая может быть осуществлена только в условиях палат интенсивной терапии и реанимации. Такие возможности и большой опыт работы есть у врачей больницы скорой медицинской помощи уже сейчас», - отметила заместитель губернатора по социальной политике, заместитель руководителя оперштаба Алёна Левко.

Она добавила, что развернутый во Дворце спорта госпиталь помог сохранить оказание плановой помощи другими медицинскими организациями в регионе. Респираторный госпиталь в больнице скорой медпомощи, рассчитанный на 180 коек, в числе которых реанимационные, будет работать с 6 июля.

«На базе больницы есть всё необходимое оборудование, включая компьютерный томограф, аппараты ИВЛ, 100% коечного фонда будет обеспечено кислородом. Медицинская помощь в БСМП будет оказываться пациентам с подтверждённым диагнозом COVID-19 терапевтического, травматологического и нейрохирургического профиля. Плановая помощь пациентам по этим профилям будет оказываться пациентам в томской областной клинической больнице», - прокомментировал начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

Он также проинформировал о том, что формируется резервный список организаций для открытия в них респираторных госпиталей в случае необходимости.

На сегодняшний день в Томской области развернуто 1584 койки, 275 из которых свободны.

По последним данным, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 34 442 случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 32 725 человек. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,98.

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