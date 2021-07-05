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Северчанка оплатила долг дочери, чтобы сохранить машину бывшего зятя

Судебные дела, Томские новости, долг арест зять иномарка задержали рейды Северчанка оплатила долг дочери, чтобы сохранить машину бывшего зятя

Северчанка оплатила долги своей дочери перед неизбежностью ареста машины на трассе, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Женщина накопила почти 140 тыс. рублей долга не оплачивая услуги ЖКХ. Вместе с налогом и исполнительным сбором задолженность составила 160 тыс. рублей. Дабы воздействовать на должницу приставы наложили запрет в ГИБДД на регистрацию автомобиля Honda Inspire. Иномарку на одной из томских трасс зафиксировала дорожная камера. За рулем находился бывший муж должницы.

В ходе рейда приставов автомобиль был остановлен. Сотрудники рейдовой группы УФССП пояснили мужчине, что задолженность необходимо оплатить срочно, иначе машина будет арестована и изъята. Водитель созвонился с бывшей тещей и попросил ее рассчитаться с долгами.

Через час гражданка приехала на место проведения рейда и погасила задолженность. Выяснилось, что она не знала о том, что ее дочь — неплательщица. Тем не менее женщина решила ее проблему, а также помогла бывшему зятю, который фактически пользуется иномаркой.

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