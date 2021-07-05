Северчанка оплатила долг дочери, чтобы сохранить машину бывшего зятя

5 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Северчанка оплатила долги своей дочери перед неизбежностью ареста машины на трассе, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Женщина накопила почти 140 тыс. рублей долга не оплачивая услуги ЖКХ. Вместе с налогом и исполнительным сбором задолженность составила 160 тыс. рублей. Дабы воздействовать на должницу приставы наложили запрет в ГИБДД на регистрацию автомобиля Honda Inspire. Иномарку на одной из томских трасс зафиксировала дорожная камера. За рулем находился бывший муж должницы.

В ходе рейда приставов автомобиль был остановлен. Сотрудники рейдовой группы УФССП пояснили мужчине, что задолженность необходимо оплатить срочно, иначе машина будет арестована и изъята. Водитель созвонился с бывшей тещей и попросил ее рассчитаться с долгами.

Через час гражданка приехала на место проведения рейда и погасила задолженность. Выяснилось, что она не знала о том, что ее дочь — неплательщица. Тем не менее женщина решила ее проблему, а также помогла бывшему зятю, который фактически пользуется иномаркой.

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