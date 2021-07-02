СИБУР выступил партнером Чемпионата мира по подводному спорту в Томске

2 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

СИБР поддержал Чемпионат мира по подводному спорту-2021, который стартует в Томске 4 июля, сообщается на сайте томского предприятия компании.

«Любой вид спорта развивает разные навыки: стрессоустойчивость, выносливость, нацеленность на результат, ты проверяешь себя, свои силы. Эти компоненты, помноженные на большую конкуренцию, заставляют быть лучше каждого. Я сам увлекаюсь триатлоном, бегом и футболом. И уважаю тех, кто занимается спортом ради поддержания формы, но те, кто стремится добиться высших результатов в мире, вызывают восхищение», — отметил генеральный директор, ООО «Томскнефтехим» (томское предприятие СИБУРа) Владимир Плешков.

Он также отметил, что компания поддерживает различные виды спорта: баскетбол, хоккей, фигурное катание и другие.

«Чемпионат мира по подводному спорту созвучен социальной политике компании, поэтому мы радостью выступили партнером его проведения в Томске», — отметил Владимир Плешков.

На соревнованиях в Томске пройдет отбор спортсменов для участия в XI Всемирных играх 2022 года в США. В состав сборной России входят томские подводники.

Чемпионат мира по подводному спорту состоится в Томске в Центре водных видов спорта «Звездный». Торжественное открытие чемпионата — 4 июля. Соревновательная часть международных студенческих соревнований по плаванию в ластах начнется 9 июля, чемпионата по спортивному дайвингу — 10 июля.

Соревнования в Томске будут транслировать на Олимпийском канале olympics.com и на официальном сайте ЧМ tomsk2020.com. Даты трансляций: 5–8 июля и 10–12 июля.

В 2021-м году при поддержке компании СИБУР в Томске состоялся экстремальный забег «Стальной характер». Запланировано проведение фестиваля зимних видов спорта Winter Fest, а также реализация баскетбольных проектов («Связь поколений», «Школа баскетбола», образовательный модуль «Матрешка»). Кроме того, в 2021 году компания оказала поддержку Федерации скейтбординга, велоспорта-ВМХ и экстремальных видов спорта Томской области и Молодежной региональной общественной организации «Томская федерация альпинизма».

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