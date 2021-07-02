На днях томичей ждут ливни и грозы

2 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Василина Фаткулина

Сегодня и завтра, 2 и 3 июля, в Томске и Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Во второй половине дня 2 июля и сутки 3 июля по области в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные ливни и усиление ветра 15-17 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возникновении чрезвычайных происшествий. На улице рекомендуется держаться подальше от шатких конструкций. При сильных ливнях возможно подтопление низменных участков.

По данным сайта томского гидрометцентра, сегодня в Томске ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха 25°С. Ветер южный, 2 метра в секунду. Завтра в Томске будет облачно с прояснениями, дождь, воздух прогреется до 27°С.

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