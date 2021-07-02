Сельхозкооператив томского депутата оштрафован за незаконное складирование навоза на полях

2 июля 2021 / Томский Обзор

Управление Россельхознадзора по Томской области уличило сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК)"Белосток» в складировании отходов животноводства на площади в 1,6 га, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Нарушения были выявлены в ходе выездной проверки земельного участка, расположенного в окрестности села Пудовка Кривошеинского района. Специалисты Россельхознадзора установили факт перекрытия плодородного слоя почвы.

«Произведен отбор проб почв на используемом СПК „Белосток“ земельном участке. По результатам исследования образцов проб почвы выявлен факт захламления и загрязнения почв и земель сельскохозяйственного назначения, их деградация, порча и уничтожение плодородного слоя почвы», — говорится в сообщении.

Россельхознадзор выдал СПК «Белосток» предписание об устранении нарушений. Кроме того, сельхозкооператив оштрафован на 400 тыс. рублей по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ.

СПК «Белосток» зарегистрирован в 2002 году в селе Пудовка. Компания специализируется на разведении КРС и растениеводстве. Выручка СПК в 2020 году составила 438 млн рублей, чистая прибыль — 99 млн рублей.

В декабре 2014 года на предприятии открылась обновленная ферма. В составе первой очереди был введен коровник, рассчитанный на 400 коров айрширской породы, позднее введен второй коровник вместимостью 600 голов КРС.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», председателем правления СПК «Белосток» и его бенефициаром является Паруйр Яврумян — депутат Законодательной думы Томской области. На прошлой неделе парламентарий был удостоен звания заслуженного работника сельского хозяйства РФ.

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