Томичей приглашают на экскурсию по томским дворикам

2 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Известный томский гид Екатерина Кирсанова 2 и 9 июля проведет экскурсию «Томские дворики», в рамках которой все желающие смогут заглянуть за фасады городских зданий.

«Экскурсия родилась из того, что мне самой надоело ходить на работу одним и тем же маршрутом. Я начала искать иные пути, открывать новые тропы. А на это уже наложилось исследование, которое и оформилось в экскурсию, — рассказывает Екатерина Кирсанова. — На этой прогулке вы никогда не узнаете заранее, что новое и неожиданное вам встретится. Например, в 2019 году в одном из дворов играли свадьбу».

Экскурсия начнется у Горного корпуса ТПУ по ул. Советская, 73 и закончится в районе переулка Батенькова. Её участники пройдут по дворам домов пр. Ленина. Как отмечает экскурсовод, многие коренные томичи удивляются, открывая для себя с новой стороны, казалось бы, привычные места.

«Мы будем заглядывать во дворы зданий, мимо которых томичи и гости города ходят постоянно, — отмечает Екатерина Кирсанова в своем Instagram. — Узнаем про двор, в который водили очаровывать барышень, где пили чай из самовара, где стояла вооружённая охрана, а где сейчас живёт современное искусство и тайные бары».

Гид отмечает, что экскурсия длится около двух часов, поэтому по дороге группа будет отдыхать в одном из дворов.

Прогулка стартует в 19.00. Стоимость — 400 рублей. Собирается группа из 10-12 человек. Записаться можно в комментариях под этим постом или написав в директ экскурсоводу.

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