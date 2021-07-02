«Ростелеком» установил первый умный домофон в Стрежевом

2 июля 2021 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» оборудовал первый жилой многоквартирный дом системой «Умный домофон» цифровой платформы «Ростелеком Ключ» в городе Стрежевом Томской области.

Современный домофон установлен в микрорайоне 3ГГ, дом 11. Теперь жильцы смогут принимать вызов и открывать дверь в подъезде удаленно с помощью мобильного приложения, установленного на смартфоне или планшете.

Панель устройства оснащена микрофоном и динамиком, а также камерой видеонаблюдения с высоким разрешением, которая круглосуточно ведет запись. Видеоархив размещается в облачном хранилище семь дней и доступен для просмотра через личный кабинет жильцам и представителям управляющих компаний.

«Цифровые технологии „Ростелекома“ создают новый уровень комфорта и безопасности. Его уже оценили собственники домов областного центра, где установлены умные домофоны. Теперь сервис „Ростелеком Ключ“ стал доступен в самой северной точке Томской области, в городе Стрежевом. Уверен, что в скором времени вся интеллектуальная система, которую мы предлагаем клиентам, будет востребована, а „Умные домофоны“ станут привычным явлением в домах стрежевчан», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Смарт-домофония представляет целый ряд преимуществ и возможностей для абонентов. Так, владельцы квартир могут создавать временные коды доступа для гостей, врачей или курьеров. В мобильном приложении можно просматривать журнал событий и контролировать вошедших по ключу или гостевому коду в личном кабинете, а также настраивать переадресацию звонков с домофона сразу на десять мобильных устройств членов семьи. Пользователи могут беседовать с гостем в режиме онлайн через приложение и при этом находиться в другом городе.

Сервис «Умный домофон» — это часть цифровой платформы «Ростелеком Ключ», которая также включает в себя «Комплексное видеонаблюдение», «Умный шлагбаум», «Умные счетчики» и «Умный СКУД», которые работают на единой информационной платформе. Облачное решение предназначено для создания цифровой инфраструктуры в многоквартирных домах или в жилых микрорайонах. Подключить услуги можно как в комплексе, так и выборочно.

Получить дополнительную информацию о сервисе «Ростелеком Ключ» и оставить заявку на подключение услуг жители Томской области могут здесь и по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.

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